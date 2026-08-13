Антъни Генов е на крачка от финала на двойки в Швейцария

Националът на България за Купа "Дейвис“ Антъни Генов продължава силното си представяне в турнира по тенис на клей в Мутенц, Швейцария, с награден фонд 30 хиляди долара. Българинът се класира за полуфиналите в надпреварата на двойки.

24-годишният Генов и партньорът му Кай Венелт от Германия, които са поставени под номер 1 в схемата, постигнаха убедителна победа над швейцареца Ларс Арегер и австриеца Никлас Валднер с 6:2, 6:1. Срещата продължи малко повече от час.

Двубоят започна равностойно, като в първия сет двата тандема си размениха пробиви и стигнаха до 2:2. От този момент нататък Генов и Венелт поеха пълен контрол върху срещата.

Българо-германският тандем спечели четири последователни гейма и затвори първата част с 6:2. Превъзходството им продължи и във втория сет, в който реализираха още два пробива и не позволиха на съперниците си да се върнат в мача.

Генов и Венелт приключиха втората част с категоричното 6:1 и си осигуриха място сред последните четири двойки в турнира.

В битката за финала поставените под номер 1 ще срещнат победителите от изцяло швейцарския сблъсък между Роман Гларнер и Николас Улрих и тандема Андрин Казанова и Николас Париция.







