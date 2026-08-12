Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Швейцария

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Мутенц (Швейцария) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и Кай Венелт (Германия), поставени под №2 в схемата, победиха със 7:6(11), 6:4 Лоренцо Боки (Италия) и Джо Купър (Великобритания) за 1 час и 49 минути игра.

Генов и Венелт пропуснаха два сетбола в първата част, която беше решена в драматичен тайбрек. В него българинът и германецът спасиха четири сетбола, а от петата си възможност спечелиха с 13:11 точки.

Във втория сет Генов и Венелт направиха единствения пробив в седмия гейм и затвориха мача с 6:4.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу Ларс Арегер (Швейцария) и Никлас Валднер (Австрия).

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на сингъл.

Поставеният под №3 Нестеров отстъпи със 7:6(3), 6:7(4), 3:6 на Димитрис Сакеларидис (Гърция) за 3 часа и 35 минути игра.

23-годишният българин спечели първия сет, в който нямаше нито една възможност за пробив, след като триумфира със 7:3 точки в тайбрека.

Във втората част Нестеров навакса на два пъти пробив пасив, за да се стигне до нов тайбрек. Този път националът отстъпи с 4:7 точки и се стигна до решителен трети сет.

В него Нестеров изостана с 0:3 и не успя да навакса пасива си, като загуби с 3:6.