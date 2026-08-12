Григор Димитров започва срещу Себастиан Баес на "Мастърс“ турнира в Синсинати

Григор Димитров научи първия си съперник на турнира от сериите "Мастърс“ в Синсинати. Най-добрият български тенисист ще се изправи срещу аржентинеца Себастиан Баес в откриващия си двубой в надпреварата на твърда настилка с награден фонд от 9 415 725 долара.

Срещата е насрочена за 13 август и ще започне след 17:00 часа българско време. Димитров, който в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, получи "уайлд кард“ от организаторите за участие в основната схема.

Неговият съперник Себастиан Баес е №48 в класацията на АТП. 25-годишният аржентинец е известен най-вече с представянето си на клей, но има успехи и на твърда настилка. Единствената му титла на този тип кортове е от турнира в Уинстън-Сейлъм през 2023 година.

През настоящия сезон Баес е записал 21 победи и 17 поражения. Любопитното е, че до този момент Димитров и аржентинецът не са се срещали в официален двубой, което ще направи сблъсъка в Синсинати първи между двамата.

При победа задачата пред 35-годишния българин ще стане още по-сериозна. Във втория кръг го очаква поставеният под №16 американец Лърнър Тиен.

Тиен се намира в отлична форма, след като през тази седмица достигна до първия си полуфинал на турнир от сериите "Мастърс“ в Монреал.

За Димитров участието в Синсинати е възможност да натрупа ценни победи и точки за световната ранглиста, като първото препятствие по пътя му ще бъде непознат досега съперник в лицето на Баес.







