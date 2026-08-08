Нестеров се класира за финала на сингъл на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за първия финал на сингъл в кариерата си на турнир от сериите ATP Challenger. Българинът достигна до мача за титлата на силната надпревара ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров продължава впечатляващата си победна серия, като спечели четири мача в Пловдив без загубен сет. Така националът вече има девет поредни победи, след като през миналата седмица триумфира с титлата на сингъл на турнир на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

На полуфиналите Нестеров се наложи със 7:5, 6:3 над Раду Михай Папое (Румъния) след 2 часа и 5 минути игра. Срещата се проведе на централния корт на ТК „Локомотив" пред многобройна и ентусиазирана българска публика.

Пьотр показа страхотен характер и осъществи впечатляващ обрат в първия сет. Българинът изостана с 1:4 и два пробива, но успя да върне единия брейк и да намали изоставането си до 3:5. При 4:5 Нестеров спаси сетбол при сервис на Папое и изравни резултата.

В следващия гейм националът трябваше да спаси четири точки за пробив, но се справи с предизвикателството и за първи път в мача поведе – 6:5. Това даде още повече увереност на Нестеров, който поведе с 40:15 в следващия гейм и от първата си възможност затвори сета със 7:5 след 78 минути страхотна битка.

Българинът продължи да диктува играта и във втория сет. Нестеров спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1. Папое успя да върне два гейма, но националът запази самообладание и на собствен сервис приключи двубоя от първия си мачбол – 6:3.

В битката за титлата Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Габриеле Пираино (Италия). Финалът ще се играе утре от 18:00 часа на централния корт на ТК „Локомотив".

Пираино достигна до мача за титлата след победа със 7:5, 6:2 над Карлос Санчес Ховер (Испания).