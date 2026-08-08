Бразилци спечелиха титлата на двойки на „Чалънджър“ турнира в Пловдив

Бразилците Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро спечелиха титлата на двойки на силния международен турнир от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив.

Във финалната среща Рибейро и Лурейро се наложиха с 6:4, 6:2 над Тадия Радованович (Сърбия) и Козм Ролан дьо Равел (Франция) след 67 минути игра.

Най-добре от българските представители в турнира на двойки се представи Антъни Генов. Българинът достигна до полуфиналите заедно с Чарлз Бари (Ирландия), като двамата загубиха драматично в шампионски тайбрек именно от бъдещите шампиони.

За достигането си до полуфиналите Генов заработи 17 точки за световната ранглиста на ATP при двойките. През тази седмица българинът заема 191-во място в класацията.