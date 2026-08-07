Александър Донски спря на полуфиналите на двойки в Чалънджър турнира в Полша

Александър Донски приключи участието си на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Гроджиск Мазовецки, след като отпадна на полуфиналите на двойки заедно със своя партньор Сидхант Бантия (Индия).

Поставените под №1 в схемата Донски и Бантия отстъпиха с 4:6, 6:3, 7:10 пред четвъртите поставени Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) след 79 минути игра.

Българо-индийският тандем загуби първия сет след единствен пробив в деветия гейм, но реагира отлично във втората част. Донски и Бантия поведоха с 5:2 и затвориха сета с 6:3, за да вкарат мача в шампионски тайбрек.

В решителния тайбрек Сервантес и Молчанов натрупаха аванс от 9:5 точки. Донски и неговият партньор спасиха два мачбола, но при третата възможност испанско-украинският дует сложи край на срещата и се класира за финала.

Въпреки отпадането Александър Донски прибавя 30 точки към актива си в световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 108-ото място.

По-рано през деня българският национал за Купа „Дейвис“ приключи участието си и в турнира на сингъл, след като отстъпи на четвъртфиналите пред втория поставен Даниил Глинка (Естония) с 6:7(4), 4:6.