България ще спори за бронзовите медали на световното първенство по тенис за юноши до 14 г.

Националният отбор на България по тенис за юноши до 14 години ще играе за третото място на Световното първенство в тази възрастова група, което се провежда в Простейов (Чехия).

Българите вече записаха историческо постижение, като за първи път националният отбор на България за юноши до 14 години достигна до полуфиналите на световно първенство. Вчера родните таланти победиха на четвъртфиналите европейските шампиони от Великобритания.

На полуфиналите България отстъпи с 0:2 пред Бразилия. Александър Борисов загуби първата среща на сингъл с 3:6, 3:6 от Данте Монте. След това Бруно Дженев претърпя поражение с 5:7, 6:0, 2:6 от Витор Маркес Мораес.

Утре България ще играе за бронзовите медали срещу загубилия от срещата между Австралия и Швейцария.

България е в състав: Бруно Дженев (ТК Макс Про 2020, Пловдив), Александър Борисов (ТК Макс Про 2020, Пловдив) и Емил Алексиев (ТК Виа Тенис Стар, София), с капитан Серафим Грозев.