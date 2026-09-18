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Григор Димитров се завърна с победа за България в Купа Дейвис

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Спорт
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Първата ракета на България се наложи над Елмер Мьолер.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
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България поведе с 1:0 победи при гостуването си на Дания в мача от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа Дейвис.

Първата ракета на България Григор Димитров направи обрат и победи с 6:7(2), 6:3, 6:4 Елмер Мьолер за два часа и 18 минути игра. Двубоят се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

Димитров допусна първия пробив в мача за 1:3, но успя да го върне още в следващия гейм. Българинът пропусна възможност за пробив при 4:4, след което се стигна до тайбрек. В него Мьолер поведе с 6:1 точки и го спечели със 7:2.

След това Димитров значително подобри играта си на собствен сервис и не даде нито една възможност за пробив на датчанина до края на срещата. Българинът проби за 4:2 във втория сет и след 6:3 изравни резултата в сетовете.

Димитров пропусна точка за пробив в третия гейм на третия сет, но нанесе решителния си удар в деветия гейм, когато проби подаването на Мьолер. След това българинът сервира за спечелване на мача, поведе с 40:15 и от първия си мачбол триумфира с победата.

По-късно започва втората среща на сингъл, която ще противопостави Илиян Радулов срещу звездата на домакините Холгер Руне.

#Григор Димитров

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