Леонид Шейнгезихт отстъпи след два тайбрека на четвъртфиналите в Мелиля

Българският тенисист загуби оспорван тричасов двубой срещу шестия поставен Пиетро Марино, но продължава участието си на двойки
Леонид Шейнгезихт приключи участието си на сингъл на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Мелиля, Испания, с награден фонд 15 хиляди евро. 25-годишният българин отстъпи пред поставения под №6 италианец Пиетро Марино след два оспорвани сета.
Шейнгезихт загуби с 6:7(8), 6:7(5) след три часа и седем минути на корта. Двубоят премина равностойно, като и двете части трябваше да бъдат решени след тайбрек.
В първия сет българинът остана на две точки от успеха в тайбрека, но Марино успя да го измъкне с 10:8. Равностойната битка продължи и във втората част, в която отново никой не успя да си осигури решаващо предимство преди тайбрека.
Този път италианецът се наложи със 7:5 точки и затвори срещата в два сета, с което не позволи на Шейнгезихт да изпрати мача в решаваща трета част.
Участието на българския тенисист в Мелиля обаче продължава в турнира на двойки. По-късно днес Шейнгезихт и французинът Виктор Паганети, които са поставени под №2 в схемата, ще играят на полуфиналите.
Техни съперници в битката за място на финала ще бъдат четвъртите поставени испанци Марио Арсе Фернандес и Естебан Талавера Кортес.