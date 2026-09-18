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Леонид Шейнгезихт отстъпи след два тайбрека на четвъртфиналите в Мелиля

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Спорт
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Българският тенисист загуби оспорван тричасов двубой срещу шестия поставен Пиетро Марино, но продължава участието си на двойки

леонид шейнгезихт записа втора победа деня продължава полуфиналите тенис турнир торейо испания
Снимка: БТА
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Леонид Шейнгезихт приключи участието си на сингъл на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Мелиля, Испания, с награден фонд 15 хиляди евро. 25-годишният българин отстъпи пред поставения под №6 италианец Пиетро Марино след два оспорвани сета.

Шейнгезихт загуби с 6:7(8), 6:7(5) след три часа и седем минути на корта. Двубоят премина равностойно, като и двете части трябваше да бъдат решени след тайбрек.

В първия сет българинът остана на две точки от успеха в тайбрека, но Марино успя да го измъкне с 10:8. Равностойната битка продължи и във втората част, в която отново никой не успя да си осигури решаващо предимство преди тайбрека.

Този път италианецът се наложи със 7:5 точки и затвори срещата в два сета, с което не позволи на Шейнгезихт да изпрати мача в решаваща трета част.

Участието на българския тенисист в Мелиля обаче продължава в турнира на двойки. По-късно днес Шейнгезихт и французинът Виктор Паганети, които са поставени под №2 в схемата, ще играят на полуфиналите.

Техни съперници в битката за място на финала ще бъдат четвъртите поставени испанци Марио Арсе Фернандес и Естебан Талавера Кортес.

#тенис турнир в Мелиля 2026 #Леонид Шейнгезихт

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