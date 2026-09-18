Елизара Янева отново обърна мач и ще защитава титлата си в Пазарджик

Елизара Янева продължи успешната защита на титлата си на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди евро. 19-годишната българка постигна пореден обрат и се класира за финала след победа над туркинята Ипек Йоз с 4:6, 7:6(4), 7:5.

Поставената под №1 в схемата пловдивчанка прекара два часа и 56 минути на корта, като за трети пореден мач трябваше да премине през три сета, за да стигне до успеха.

Началото отново не беше добро за Янева. Тя допусна два ранни пробива и изостана с 1:4 в първия сет. Българката успя да върне единия брейк и да се доближи до 3:4, но Йоз запази преднината си и затвори частта с 6:4.

Сценарият започна да се повтаря и във втория сет. Янева първа загуби подаването си и се оказа в ситуация на 2:4, но този път намери начин да се върне. Първата ракета на България изравни и доведе частта до тайбрек, в който наложи волята си със 7:4 точки.

Решаващият сет предложи нова оспорвана битка. Янева стигна до важен пробив за 5:4 и получи възможност да сервира за място на финала, но Йоз веднага върна брейка.

Българката реагира моментално и в следващия гейм проби на нула за 6:5. При втория си шанс да сервира за победата Янева не допусна нов обрат и приключи двубоя с 7:5.

Така 19-годишната тенисистка се доближи само на една победа от успешна защита на трофея в Пазарджик. Във финала нейна съперничка ще бъде Лус Конинг. Нидерландката елиминира поставената под №2 Кайса Хенеман от Швеция с 6:3, 6:3 в другия полуфинал.







