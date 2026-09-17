Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите в Пазарджик

Лидия Енчева и Лиа Каратанчева отпаднаха на четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева отстъпи с 3:6, 2:6 пред Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия) за 78 минути игра.

Поставената под №7 Енчева загуби първите четири гейма в мача, а след това и първия сет с 3:6. Във втората част българката изостана с 1:4 и не успя да навакса изоставането си.

Осмата поставена Лиа Каратанчева загуби с 4:6, 5:7 от Ипек Йоз (Турция) за два часа и 22 минути.

23-годишната Каратанчева поведе с 3:1, но загуби пет от следващите шест гейма, а с това и първия сет с 4:6. Българката поведе с 4:1 във втората част и изпусна сетбол при 5:3. След този резултат тя загуби четири поредни гейма и отпадна от надпреварата.

По-рано днес първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с **[липсва резултатът]**. Поставената под №1 в схемата българка, която защитава титлата си в Пазарджик от миналата година, ще играе за място на финала срещу Ипек Йоз (Турция).

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