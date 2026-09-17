Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа „Дейвис“

Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от турнира за Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребият беше изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Двубоят ще се проведе на 18 и 19 септември в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

Мачовете в петък ще започнат в 17:00 часа българско време, а в събота – от 13:00 часа.

Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:

Григор Димитров – №128 на сингъл

Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл

Пьотр Нестеров – №301 на сингъл

Илиян Радулов – №596 на сингъл

Александър Василев – №615 на сингъл

Юношеският шампион от Уимбълдън и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Дания е в състав:

Холгер Руне – №144 на сингъл

Елмер Мьолер – №174 на сингъл

Аугуст Холмгрен – №241 на сингъл

Карл Емил Овербек – №289 на сингъл

Йоханес Ингилдсен – №157 на двойки / №956 на сингъл

Капитан: Фредерик Нилсен

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.