Шесткратният шампион в Пекин Новак Джокович се завръща в турнира

Новак Джокович обяви, че ще участва на тенис турнира АТР 500 в Пекин. Сърбинът е участвал в турнира шест пъти и е завоювал шест титли, записвайки перфектен баланс от 29 спечелени мача.

Това ще бъде първото му участие в Пекин от 2015 г. насам.

Надпреварата ще се проведе от 30 септември до 6 октомври.



„Радвам се да обявя, че след много години се завръщам в Пекин. Развълнуван съм да се върна в Националния тенис център и да се изявя пред всички вас. Това е място, което пази невероятни спомени за мен", каза Джокович във видео, публикувано от пресслужбата на турнира.

"Искам да благодаря на всички китайски фенове за непоколебимата им любов и подкрепа през годините. Нямам търпение да стъпя на корта пред вас“, добави той.

Веднага след Пекин Джокович планира да играе и на Мастърса в Шанхай.

Сърбинът отпадна още в първия кръг на US Open, което му коства мястото в Топ 10 на световната ранглиста за първи път от 8 години насам. В момента той заема 12-а позиция.

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В Пекин ще участват и световният номер 1 Яник Синер и актуалният шампион от "Ролан Гарос" и US Open Александър Зверев.