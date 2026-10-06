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Алкарас се завърна към титлите с триумф в Токио

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Испанецът победи Иржи Лехечка и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите АТП 500.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
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Карлос Алкарас се завърна към победния път във вторник вечерта, след като отново триумфира на Откритото първенство на Япония в Токио.

№3 в ранглистата на АТП, победи Иржи Лехечка със 7:6(4), 6:4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите АТП 500. Лехечка оказа сериозна съпротива във финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво АТП от февруари, когато триумфира в Доха.

Алкарас трябваше да се справя с трудности още в началото, след като допусна пробив в първия гейм на финала. Испанецът обаче се мобилизира и в тайбрека на първия сет отново показа класа. При 2:4 той вдигна значително нивото си и спечели пет поредни точки, за да поведе в мача.

Във втория сет Алкарас продължи да играе агресивно, като особено силно работеше неговият форхенд. Той стигна до единствения пробив в частта в седмия гейм, който се оказа достатъчен, за да затвори мача след 96 минути игра.

С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория АТП 500, откакто загуби финала в Барселона от Холгер Руне през 2025 г.

Испанецът е едва третият тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите №1 в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 г., и Пийт Сампрас, триумфирал през 1993 и 1994 г.

#тенис турнир в Токио 2026 #Карлос Алкарас

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