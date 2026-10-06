Алкарас се завърна към титлите с триумф в Токио

Испанецът победи Иржи Лехечка и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите АТП 500.
Карлос Алкарас се завърна към победния път във вторник вечерта, след като отново триумфира на Откритото първенство на Япония в Токио.
№3 в ранглистата на АТП, победи Иржи Лехечка със 7:6(4), 6:4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите АТП 500. Лехечка оказа сериозна съпротива във финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво АТП от февруари, когато триумфира в Доха.
Алкарас трябваше да се справя с трудности още в началото, след като допусна пробив в първия гейм на финала. Испанецът обаче се мобилизира и в тайбрека на първия сет отново показа класа. При 2:4 той вдигна значително нивото си и спечели пет поредни точки, за да поведе в мача.
Във втория сет Алкарас продължи да играе агресивно, като особено силно работеше неговият форхенд. Той стигна до единствения пробив в частта в седмия гейм, който се оказа достатъчен, за да затвори мача след 96 минути игра.
С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория АТП 500, откакто загуби финала в Барселона от Холгер Руне през 2025 г.
Испанецът е едва третият тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите №1 в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 г., и Пийт Сампрас, триумфирал през 1993 и 1994 г.