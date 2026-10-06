Яник Синер: За мен сезон 2026 приключи

Световният №1 в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Новината обяви самият италианец в социалните медии.

"Здравейте всички. Заедно с лекарите взехме решение, че имам нужда от цикъл за възстановяване на коляното ми, което означава, че сезонът 2026 официално приключи. Финалите в Торино винаги ми носят невероятно емоции, но трябва да мисля и за бъдещето на кариерата ми. Ще се завърна, когато съм готов 100%", заяви във видео Синер за всички свои последователи.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Jannik Sinner (@janniksin)





Италианецът не участва и в турнирите в Пекин и Шанхай, а преди това пропусна и Откритото първенство на САЩ.

Синер лекува от известно време възпаление на дясното коляно. На него му е осигурено повече време за почивка и за рехабилитация, за да може да започне по най-добрия начин сезон 2027.