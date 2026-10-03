Яник Синер се оттегли от Мастърса в Шанхай заради контузия

Яник Синер няма да участва на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Шанхай, който ще се проведе от 7 до 18 октомври. Италианецът, който оглавява световната ранглиста, продължава възстановяването си от контузия в коляното.

Синер не е играл официален мач от юли, когато спечели титлата на „Уимбълдън“. Впоследствие проблемът с коляното го принуди да пропусне турнирите на твърди кортове в Северна Америка, включително Откритото първенство на САЩ, както и надпреварата от категория ATP 500 в Пекин.

Италианецът потвърди оттеглянето си от Шанхай с послание в социалните мрежи.

"За съжаление, няма да мога да играя на Мастърса в Шанхай тази година, както се надявах. Винаги се наслаждавам на мачовете пред феновете в Шанхай и много съжалявам, че няма да мога да бъда там следващата седмица. Благодаря ви за цялата подкрепа. Очаквам с нетърпение да се видим отново догодина“, написа Синер.

24-годишният тенисист има добри спомени от турнира, след като през 2024 година спечели трофея с победа над Новак Джокович във финала.

Отсъствието му идва след изключително силна първа част на сезон 2026. Синер има баланс от 44 победи и само 3 загуби, като триумфира на турнирите от сериите "Мастърс 1000“ в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. С тези успехи той завърши своя Career Golden Masters, а впоследствие спечели и петата си титла от Големия шлем на "Уимбълдън“.

Въпреки отсъствието на световния №1, турнирът в Шанхай ще събере редица водещи имена. Сред заявените са четирикратният шампион Новак Джокович, Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Феликс Оже-Алиасим, Даниил Медведев и Флавио Коболи, както и защитаващият титлата си Валентен Вашеро.