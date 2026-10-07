Матео Беретини с успешно начало на турнира в Шанхай

Италианският тенисист Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Надпреварата е с награден фонд 9 415 725 долара.

Беретини преодоля на старта Александър Ковачевич (САЩ) след обрат с 6:7 (3), 6:1, 6:4 за два часа и 16 минути.

Италианският тенисист отстъпи след тайбрек в първия сет, но във втория поведе с 3:0 и го спечели с 6:1. Един пробив на старта на третата част бе достатъчен на Матео Беретини да приключи успешно мача при 6:4 в своя полза.

В следващия етап Беретини ще се изправи срещу 16-ия поставен американец Брендън Накашима.

За втория кръг се класираха още сърбинът Миомир Кецманович след победа над участващия с "уайлд кард" японец Шо Шимабукуро с 6:2, 6:4, както и французинът Адриан Манарино, който продължи напред след 6:3, 2:2 и отказване на Николоз Басилашвили (Грузия).

Германецът Яник Ханфман преодоля чеха Камил Майхжак с 6:7(4), 7:6(3), 7:6(7) в двубой, продължил три часа и 15 минути, докато британецът Артър Фери се справи с Марин Чилич (Хърватия) със 7:6(2), 6:1 за час и 33 минути игра.