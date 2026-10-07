БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е...
Чете се за: 04:37 мин.
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция...
Чете се за: 08:22 мин.
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повече от 5 часа продължи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Матео Беретини с успешно начало на турнира в Шанхай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 9 415 725 долара.

холгер руне започна победа матео беретини мастърс турнира шанхай
Слушай новината

Италианският тенисист Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Надпреварата е с награден фонд 9 415 725 долара.

Беретини преодоля на старта Александър Ковачевич (САЩ) след обрат с 6:7 (3), 6:1, 6:4 за два часа и 16 минути.

Италианският тенисист отстъпи след тайбрек в първия сет, но във втория поведе с 3:0 и го спечели с 6:1. Един пробив на старта на третата част бе достатъчен на Матео Беретини да приключи успешно мача при 6:4 в своя полза.

В следващия етап Беретини ще се изправи срещу 16-ия поставен американец Брендън Накашима.

За втория кръг се класираха още сърбинът Миомир Кецманович след победа над участващия с "уайлд кард" японец Шо Шимабукуро с 6:2, 6:4, както и французинът Адриан Манарино, който продължи напред след 6:3, 2:2 и отказване на Николоз Басилашвили (Грузия).

Германецът Яник Ханфман преодоля чеха Камил Майхжак с 6:7(4), 7:6(3), 7:6(7) в двубой, продължил три часа и 15 минути, докато британецът Артър Фери се справи с Марин Чилич (Хърватия) със 7:6(2), 6:1 за час и 33 минути игра.

#тенис турнир в Шанхай 2026 # Матео Беретини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
1
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
2
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти
3
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на...
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28°
4
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23°...
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
5
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
Заплахата за Черно море: Значителен ръст на инциденти с военни обекти в натовски води
6
Заплахата за Черно море: Значителен ръст на инциденти с военни...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: ATP

Джокович остана непобеден в Пекин
Джокович остана непобеден в Пекин
Алкарас се завърна към титлите с триумф в Токио Алкарас се завърна към титлите с триумф в Токио
Чете се за: 02:05 мин.
Синер освободи върха, Зверев ще сбъдне мечтата си за №1 Синер освободи върха, Зверев ще сбъдне мечтата си за №1
Чете се за: 03:00 мин.
Яник Синер: За мен сезон 2026 приключи Яник Синер: За мен сезон 2026 приключи
Чете се за: 01:15 мин.
Даниил Медведев удари фен с топка и бе дисквалифициран от турнира в Пекин Даниил Медведев удари фен с топка и бе дисквалифициран от турнира в Пекин
Чете се за: 02:07 мин.
Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира на финал в Токио Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира на финал в Токио
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства
Чете се за: 04:37 мин.
Политика
Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан” Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, убило...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Масирана руска атака срещу Украйна: Какви чужди компоненти има в...
Чете се за: 03:17 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ