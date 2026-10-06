Джокович остана непобеден в Пекин

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка АТР 500 в Пекин. На финала поставеният под номер 6 сърбин се победи в първия сет със 7:6 (3) Алекс де Минор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1:0 в своя полза във втората част.

Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от АТП, като рекордът е на Джими Конърс (109), а на второ място е Роджър Федерер (103).

В първия сет нямаше пробиви като шестият в схемата австралиец демонстрира силни изяви срещу бившия номер лидер в световната ранглиста. В тайбрека Джокович имаше аванс от 4:2, за да победи с крайното 7:3 след 67 минути.

Двамата тенисисти пожелаха медицински таймаут, но Де Минор имаше по-сериозна контузия и не можа да продължи участието си в двубоя, след като победи в първия гейм на втората част.

39-годишният Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин.

С титлата си в китайската столица сърбинът значително увеличи шансовете си за завръщане във финалния турнир на АТП през настоящия сезон.