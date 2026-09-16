Солидно българско участие на полуфиналите на турнира U16 от Тенис Европа в Пловдив

Бруно Дженев, Мартин Валеов и Якуб Ясин при юношите, и Рая Маркова, Симона Попова и Изабела Жечева при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.

Поставеният под №2 при юношите Бруно Дженев победи на четвъртфиналите Адриан Христов с 6:1, 6:3, а за място на финала ще играе срещу друг българин – Мартин Валеов, който се наложи над Дариус Ратиу (Румъния) с 6:2, 6:0.

Якуб Ясин направи обрат и елиминира водача в схемата Арно Аветисян (Армения) с 6:7, 7:5, 6:2. На полуфиналите Ясин ще играе срещу Патрик Добрин (Румъния), който се наложи над българина Емил Алексиев с 6:4, 7:5.

Водачката в схемата Рая Маркова победи на четвъртфиналите Анджела Скопулович (Сърбия) с 6:3, 7:5. За място на финала Маркова ще играе срещу друга българка – Изабела Жечева, която се наложи над сънародничката си Пламена Кукенска с 6:3, 6:7, 6:3.

Втората в схемата Симона Попова победи Никол Бюлбюлева с 4:6, 6:2, 6:4, а на полуфиналите ще играе срещу Касия Кукрик (Сърбия), която спечели с 6:4, 6:1 срещу българката Нина Нокова.

Две българки ще играят една срещу друга във финала на двойки при девойките.

Нина Нокова и Анджела Скопулович (Сърбия) ще се изправят в спор за титлата срещу Дария Матвеева и Сара Бужор (Румъния).

При юношите четирима българи се класираха за полуфиналите на двойки.

Поставените под №1 в схемата Бруно Дженев и Мартин Валеов ще играят срещу румънците Патрик Добрин и Дариус Ратиу.

В другата полуфинална среща българите Стефан Телкеджиев и Якуб Ясин ще играят срещу Арно Аветисян (Армения)/Лука Митрович (Хърватия).