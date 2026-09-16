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Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата и се класира за втория кръг на тенис турнир в Мелиля

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Спорт
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Следващият опонент на Леонид Шейнгезихт ще бъде квалификантът Хавиер Фустер (Испания).

Леонид Шейнгезихт
Снимка: БФ Тенис
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Леонид Шейнгезихт победи водача в схемата и се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Мелиля (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро.

25-годишният български състезател осъществи обрат срещу първия поставен Пиер Делаж (Франция) с 0:6, 6:2, 6:4 за два часа и 18 минути.

След неравностоен първи сет, в който Шейнгезихт не успя да вземе нито един гейм, той пое контрола върху срещата и бе по-добрият на корта в остатъка от двубоя. Във втората част българинът на два пъти спечели по три поредни гейма, докато в решаващия трети сет при равенство 4:4 той взе два гейма подред и затвори мача.

Следващият опонент на Леонид Шейнгезихт ще бъде квалификантът Хавиер Фустер (Испания).

По-късно днес българинът ще стартира от първия кръг в надпреварата на двойки като втори поставен заедно с Виктор Паганети (Франция) срещу испанците Асиер Перни и Пабло Наваро.

#Леонид Шейнгезихт

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