Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на W50 турнира в Пазарджик

Българската тенисистка постигна победа на родна земя.
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.
Първата ракета на България при жените направи обрат и победи с 6:7(5), 6:0, 6:3 италианката Гая Мадуди за два часа и 32 минути игра.
Поставената под №1 в схемата Янева навакса пасив от 1:3 до 3:3, а при 5:4 сервираше за спечелване на първия сет, но допусна пробив. 19-годишната българка отрази три сетбола при 5:6, а след това се стигна до тайбрек. В него Янева навакса пасив от 1:5 до 5:5, но загуби следващите две точки, а с това и сета.
Във втората част националката показа много по-голямата си класа и не даде нито един гейм на италианката.
Третата решителна част започна с пробив за Мадуди, но Янева го върна още в следващия гейм. Българката проби за 4:2, а след това запази преднината си за крайното 6:3.
За място на полуфиналите Елизара Янева ще играе утре срещу Джулия Адамс (САЩ).
Ива Иванова загуби във втория кръг с 4:6, 0:6 от втората поставена в схемата Кая Хенеман (Швеция) за 76 минути на корта.
20-годишната Иванова започна добре мача и поведе с 2:0, но загуби следващите четири гейма за 2:4. Впоследствие двете тенисистки си размениха по два пробива и Хенеман спечели първия сет с 6:4. Това се отрази негативно на българката, която не успя да вземе нито един гейм във втората част.
По-късно днес Лия Каратанчева ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу Беатрис Зелтина (Латвия).
Също днес българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).
Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Фаворит".