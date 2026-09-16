Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на W50 турнира в Пазарджик

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Първата ракета на България при жените направи обрат и победи с 6:7(5), 6:0, 6:3 италианката Гая Мадуди за два часа и 32 минути игра.

Поставената под №1 в схемата Янева навакса пасив от 1:3 до 3:3, а при 5:4 сервираше за спечелване на първия сет, но допусна пробив. 19-годишната българка отрази три сетбола при 5:6, а след това се стигна до тайбрек. В него Янева навакса пасив от 1:5 до 5:5, но загуби следващите две точки, а с това и сета.

Във втората част националката показа много по-голямата си класа и не даде нито един гейм на италианката.

Третата решителна част започна с пробив за Мадуди, но Янева го върна още в следващия гейм. Българката проби за 4:2, а след това запази преднината си за крайното 6:3.

За място на полуфиналите Елизара Янева ще играе утре срещу Джулия Адамс (САЩ).

Ива Иванова загуби във втория кръг с 4:6, 0:6 от втората поставена в схемата Кая Хенеман (Швеция) за 76 минути на корта.

20-годишната Иванова започна добре мача и поведе с 2:0, но загуби следващите четири гейма за 2:4. Впоследствие двете тенисистки си размениха по два пробива и Хенеман спечели първия сет с 6:4. Това се отрази негативно на българката, която не успя да вземе нито един гейм във втората част.

По-късно днес Лия Каратанчева ще играе срещата си от втория кръг на сингъл срещу Беатрис Зелтина (Латвия).

Също днес българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).

Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Фаворит".