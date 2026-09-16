БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Президентът Илияна Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Запази
президентът илияна йотова запозна генералния секретар съвета европа случая ива михайлова
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова представи пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе случая на Ива Михайлова – младата жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани.

Българската национална телевизия първа повдигна темата за момичето от Северна Македония, което пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година.

„Случаят на Ива е прецедент за погазване на човешките права – един житейски случай се превръща в политическа тема“, подчерта Йотова.

Тя беше категорична, че България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява на Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да ѝ бъде осигурен достъп до необходимото лечение.

Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила.

Илияна Йотова ще изпрати подробна информация по случая на генералния секретар. Ален Берсе, от своя страна, заяви, че Светът на Европа не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защита на човешките права. Писмо за Ива Михайлова вече е изпратено до комисаря по правата на човека към Съвета на Европа.

Сред основните теми на разговора в Страсбург беше процесът по реформиране на Съвета на Европа така, че да бъде адекватен на новата реалност и да откликва на бързите промени. Президентът беше категорична, че трябва да се засили политическият характер на институцията, създадена в по-различните години на мир след Втората световна война.

„Съветът на Европа трябва да се фокусира върху две основни теми – постигането на мир и реална защита на човешките права. Съветът трябва да се превърне в платформа за мир“, посочи Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че Европа трябва да бъде единен континент и да не се прилагат двойни стандарти и някои държави членки да не зачитат решения на Съвета на Европа. Държавният глава отбеляза, че България ще представи пред Съвета своята позиция за планираните реформи. От своя страна Ален Берсе изтъкна, че България е много важен член на Съвета на Европа.

Фокус на срещата, в която участва и министърът на правосъдието Николай Найденов, беше приключването на контрола по изпълнението на решенията в групата дела „ОМО Илинден срещу България“ от 2006 г.

Ален Берсе подчерта, че страната ни отбелязва напредък в конкретното изпълнение на мерките за гарантиране на правото на сдружавана. Той изрази надежда наблюдението да отпадне през март догодина. В срещата участва и генералният директор по правата на човека и върховенството на правото в Секретариата на Съвета на Европа Джанлука Еспозито, с когото президентът разговаря в София през юли по същия въпрос.

#генералният секретар на Съвета на Европа #случаят Ива Михайлова #президентът Илияна Йотова #реформи

Водещи новини

Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова Президентът Илияна Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3 Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започна гласуването за конкурса "Кмет на годината" 2026
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ