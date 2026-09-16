Шест българки излизат на корта в сряда на W50 турнира в Пазарджик

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева и Лидия Енчева, както и Лия Каратанчева и Ива Иванова, ще изиграят в сряда срещите си от втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит". Програмата започва в 10:00 часа, като срещите ще се играят на три корта.

В първата среща на корт №1 водачката в схемата Елизара Янева ще играе срещу квалификантката Гая Мадуди (Италия).

На корт №3 зрителите ще могат да гледат три поредни срещи с българско участие. В 10:00 часа Ива Иванова ще се изправи срещу втората поставена в схемата Кая Хенеман (Швеция). Не преди 11:30 часа Лидия Енчева, поставена под №7 в схемата, ще играе срещу Ана Станкович (Сърбия). Не преди 13:30 часа ще започне двубоят на Лия Каратанчева срещу Беатрис Зелтина (Латвия).

В четвъртия мач на корт №2, който ще се играе не преди 15:00 часа, българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).