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Яник Синер ще атакува трета титла във Виена

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Спорт
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Италианецът ще защитава трофея си от австрийската столица.

яник синер лоренцо музети затвориха четвъртфиналите виена
Снимка: БТА
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Световният №1 в мъжкия тенис Яник Синер ще се опита да спечели трета титла на турнира на твърди кортове в зала във Виена през октомври, обявиха организаторите. Надпреварата от сериите АТР 500 започва на 24 октомври и продължава до 1 ноември.

Синер ще защитава трофея, с който ликува през 2025 година, а преди това триумфира там и през 2023-а. Италианецът се стреми да стане едва вторият тенисист с три титли във Виена след Брайън Готфрид, който е печелил надпреварата четири пъти.

25-годишният Яник Синер не е играл, откакто успешно защити титлата си на Уимбълдън през юли. Той пропусна US Open заради контузия в дясното коляно.

Италианецът има общ баланс от 17 победи и 4 загуби във Виена, а от началото на 2026-а спечели шест титли в АТР тура, като триумфира на първите пет турнира от сериите Мастърс 1000 за годината, преди успеха си на Уимбълдън.

Участие в австрийската столица са потвърдили и други бивши шампиони, като Александър Зверев, Даниил Медведев и Андрей Рубльов.

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#тенис турнир във Виена 2026 #Яник Синер

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