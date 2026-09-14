Александър Зверев е новият господар на US Open (ВИДЕО)

Александър Зверев е новият крал на US Open. Германецът сломи Бен Шелтън с 6:3, 7:6(7:2), 5:7 и 6:2 на финала, изигран на корт „Артър Аш“ в Ню Йорк.

Two-time Grand Slam champion



After falling short in the 2020 final, Zverev finally gets his New York moment. pic.twitter.com/EFGNST6QzN — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Мачът, продължил 3 часа и 36 минути игра, предложи своите драматични моменти, дошли във втория и третия сет, но световният №2 демонстрира повече аргументи в първия и особено в четвъртия, когато разочарова американеца, както и всички негови сънародници по трибуните на спортното съоръжение.

Alexander Zverev is your 2026 US Open champion! pic.twitter.com/7OuXVKUas9 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

По този начин роденият в Хамбург тенисист завоюва първата си титла от Откритото първенство на САЩ , както и втора на турнир от Големия шлем, след като ликува и на "Ролан Гарос" през юни. Новият шампион е първият германец, който печели трофея след пауза от 37 години, като за последно го стори Борис Бекер. От своя страна Шелтън ще се задоволи с първия си финал на турнир от Големия шлем. Освен това голямото чакане за американец с триумф на US Open ще продължи, тъй като последният шампион е Анди Родик от 2003 година.

It’s a two-Grand Slam season for Alexander Zverev! pic.twitter.com/UFFE5ZOaVC — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Германецът тръгна ударно и проби своя съперник още в първия гейм, като на свой ред спечели следващите си подавания за 3:1. Американският представител подобри сервирането си и в следващите си две подавания съкрати изоставането си, но неговият съперник водеше с 4:3. Роденият в Хамбург тенисист измъкна следващия гейм и впоследствие проби американския си колега, за да материализира предимството си след 6:3 само за 41 минути.

Alexander Zverev capitalizes on his early break and adds another to take the first set 6-3! pic.twitter.com/CaAvgXkpVY — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Стартът на втората част предложи доста по-различен развой, като и двамата бяха безупречни на свои сервис и рядко показваха колебания, че могат да бъдат пробити. Логично се стигна до тайбрек, в който световният №2 отново започна да диктува събитията на корта. Той спечели първата точка, постигна два бързи пробива и бе безупречен на сервиране за 5:0. Представителят на домакините върна частично интригата, спечелвайки следващите 2 точки, но Зверев погледна смело към победата след 7:6 (7:2) и 2:0 в общия резултат.

Alexander Zverev plays a flawless second set tiebreak and - like in 2020 - now stands just one set away from the US Open title! pic.twitter.com/e1EqC88pTY — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Огледално бе началото и на третата част. Американецът сервираше успешно и често взимаше крехко предимство в резултата, но германецът всеки път възстановяваше паритета на свое подаване. Тази тенденция бе развалена, когато представителят на домакините поведе с 6:5, а гейм по-късно мечтаният пробив бе факт, за да надигне глава със 7:5 и 1:2 след три гейма.

THERE IS STILL LIFE IN BEN SHELTON



The American breaks to take the third set 7-5! pic.twitter.com/nLCXjhWFM5 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Световният №2 нямаше намерение да допуска повече колебания и затвърди тези думи в началото на четвъртия сет, започнат с пробив. След това той се оказа на печелившата страна и при двете си сервирания, за да затвърди добрия си старт след 3:1. Силите на Шелтън стигнаха да спечели своето подаване и да намали изоставането си до 2:3. Германският тенисист продължи да сервира безупречно, като след още един пробив направи огромна крачка към титлата, повеждайки с 5:2. Впоследствие Зверев се оказа безкомпромисен и началният му удар отново се оказа голямото оръжие, за да убие мечтата на своя съперник след 6:2.