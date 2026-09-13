Росица Денчева стана шампионка на WTA 125 турнир в Анталия

Българската тенисистка Росица Денчева спечели най-голямата титла до момента в кариерата си при жените.

19-годишната Денчева постигна седмата си поредна победа и стана шампионка на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

Втората ракета на България започна турнира с две убедителни победи в квалификациите, а след това постигна още пет поредни успеха в основната схема.

Във финалната среща Денчева победи със 7:5, 6:4 Алевтина Ибрагимова (Русия) за час и 48 минути игра.

Националката загуби първите два гейма в мача, успя да изравни за 2:2, но след това изостана с 2:5. Това не пречупи Денчева. Тя отрази сетбол при 3:5 и със серия от пет поредни спечелени гейма взе първия сет със 7:5.

Българката допусна пробив в първия гейм на втората част, но успя да обърне резултата до 4:1 в своя полза. Последва изравняване при 4:4, но Денчева показа по-голямата си класа и след като спечели два поредни гейма, триумфира с шампионската титла.

Със страхотното си представяне на турнира Росица Денчева заработи 131 точки за световната ранглиста. Тя започна седмицата под №280 в света, но ще направи огромен скок до №201, което ще бъде рекордно класиране в кариерата ѝ.