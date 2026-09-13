БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева стана шампионка на WTA 125 турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Българката записа седем победи по пътя към триумфа.

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Българската тенисистка Росица Денчева спечели най-голямата титла до момента в кариерата си при жените.

19-годишната Денчева постигна седмата си поредна победа и стана шампионка на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

Втората ракета на България започна турнира с две убедителни победи в квалификациите, а след това постигна още пет поредни успеха в основната схема.

Във финалната среща Денчева победи със 7:5, 6:4 Алевтина Ибрагимова (Русия) за час и 48 минути игра.

Националката загуби първите два гейма в мача, успя да изравни за 2:2, но след това изостана с 2:5. Това не пречупи Денчева. Тя отрази сетбол при 3:5 и със серия от пет поредни спечелени гейма взе първия сет със 7:5.

Българката допусна пробив в първия гейм на втората част, но успя да обърне резултата до 4:1 в своя полза. Последва изравняване при 4:4, но Денчева показа по-голямата си класа и след като спечели два поредни гейма, триумфира с шампионската титла.

Със страхотното си представяне на турнира Росица Денчева заработи 131 точки за световната ранглиста. Тя започна седмицата под №280 в света, но ще направи огромен скок до №201, което ще бъде рекордно класиране в кариерата ѝ.

#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
2
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението продължи
3
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
4
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
5
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
6
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: WTA

Цифрите зад първата титла на Елена Рибакина на US Open
Цифрите зад първата титла на Елена Рибакина на US Open
Мартина Навратилова: Това беше един страхотен US Open за Елена Рибакина, тя е заслужен шампион Мартина Навратилова: Това беше един страхотен US Open за Елена Рибакина, тя е заслужен шампион
Чете се за: 02:02 мин.
Елена Рибакина след първата си титла от US Open: Всеки ден беше предизвикателство Елена Рибакина след първата си титла от US Open: Всеки ден беше предизвикателство
Чете се за: 04:07 мин.
Елена Рибакина спечели US Open и третата си титла от Големия шлем Елена Рибакина спечели US Open и третата си титла от Големия шлем
Чете се за: 03:40 мин.
Росица Денчева сътвори нов обрат и се класира за първия си финал на ниво WTA 125 Росица Денчева сътвори нов обрат и се класира за първия си финал на ниво WTA 125
Чете се за: 02:05 мин.
Бившата №1 срещу бъдещата в сблъсък за титлата на US Open при дамите Бившата №1 срещу бъдещата в сблъсък за титлата на US Open при дамите
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември
Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“ Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Надежда Йорданова за случая с „петричкия Ескобар“:...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ