Елизара Янева се изкачи с 4 места в световната ранглиста

Най-добрата ни тенисистка - Елизара Янева, се изкачи с четири позиции в актуалната световна ранглиста на WTA. В момента тя е 149-а с актив от 510 точки.

В началото на септември Янева достигна до четвъртфиналите на WTA 125 турнир в Анталия, а през миналата седмица националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" успя да се класира за финала на международния турнир на клей от категория W50 в Пловдив, но допусна загуба.

В челната десетка няма промени. Елена Рибакина е номер 1, втора е Арина Сабаленка, а на третата позиция е Джесика Пегула, дледвана от Коко Гоф и Мира Андреева.

Топ 10 допълват Линда Носкова, Елина Свитолина, Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.