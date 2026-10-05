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Елизара Янева се изкачи с 4 места в световната ранглиста

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Спорт
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Българката се придвижи до 149-а позиция и има актив от 510 точки.

Елизара Янева
Снимка: Startphoto.bg
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Най-добрата ни тенисистка - Елизара Янева, се изкачи с четири позиции в актуалната световна ранглиста на WTA. В момента тя е 149-а с актив от 510 точки.

В началото на септември Янева достигна до четвъртфиналите на WTA 125 турнир в Анталия, а през миналата седмица националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" успя да се класира за финала на международния турнир на клей от категория W50 в Пловдив, но допусна загуба.

В челната десетка няма промени. Елена Рибакина е номер 1, втора е Арина Сабаленка, а на третата позиция е Джесика Пегула, дледвана от Коко Гоф и Мира Андреева.

Топ 10 допълват Линда Носкова, Елина Свитолина, Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.

#Елизара Янева

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