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Цифрите зад първата титла на Елена Рибакина на US Open

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
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С титлата от Откритото първенство на САЩ, Рибакина вече има три такива от Големия шлем, след Уимбълдън през 2022 г. и Откритото първенство на Австралия миналия януари.

Снимка: БГНЕС
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С победата над Арина Сабаленка на финала на US Open, Елена Рибакина си осигури първата титла в Ню Йорк.

Ето един поглед към цифрите зад третата титла от Големия шлем за бъдещата номер едно в света.

В осмото си участие в Ню Йорк, Елена Рибакина спечели US Open за първи път благодарение на победата си на финала срещу Арина Сабаленка (6:4, 5:7, 6:2).

С достигането си до полуфиналите на US Open, Рибакина си осигури първото място в света. Тя ще бъде новата номер едно в ранглистата на WTA в понеделник. С 9 901 точки Рибакина излиза с 2026 точки пред Сабаленка. 27-годишната състезателка от Казахстан става 30-ата тенисистка, достигнала върха на световната ранглиста.

В четири срещи срещу Сабаленка през 2026 г., Рибакина вече е спечелила два пъти, като е спечелила двата най-важни финала (Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ) и е загубила на финала в Индиън Уелс и на полуфиналите в Маями. Сабаленка все още води в директните им двубои с 10-8.

С титлата от Откритото първенство на САЩ, Рибакина вече има три такива от Големия шлем, след Уимбълдън през 2022 г. и Откритото първенство на Австралия миналия януари.

Мачът между Сабаленка и Рибакина беше третият финал на Откритото първенство на САЩ от 2000 г. насам между номер едно в света и най-близката ѝ съперничка, след Серина Уилямс (1-во място) срещу сестра ѝ Винъс Уилямс (2-ро място) през 2002 г.

Рибакина е третата тенисистка от 2000 г. насам, която постига дубъл от Australian Open и US Open в една и съща година, след Анжелик Кербер (2016) и Сабаленка (2024).

Тя спечели третата си титла за 2026 г., след Australian Open през януари и WTA 500 в Щутгарт през април. Нейният рекорд вече включва четиринадесет титли, осем от които на твърди кортове.

С победата над Сабаленка за титлата на Australian Open през януари и US Open сега, Рибакина стана първата тенисистка, спечелила два финала от Големия шлем срещу номер едно в света, след Щефи Граф, която печели срещу Аранча Санчес на Ролан Гарос и Уимбълдън през 1995 г.

С триумфа си в Ню Йорк, Рибакина ще си прибере чек за 5,5 милиона долара (приблизително 4,7 милиона евро), най-голямата награда, регистрирана някога в историята на турнирите от Големия шлем.

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#US Open 2026 #Елена Рибакина

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