Мартина Навратилова: Това беше един страхотен US Open за Елена Рибакина, тя е заслужен шампион

Елена Рибакина завърши по блестящ начин сезона си в турнирите от Големия шлем, след като победи Арина Сабаленка на финала на US Open.

Вече беше сигурно, че след последния турнир от веригата Рибакина ще измести Сабаленка от върха на световната ранглиста. Беларускинята се надяваше да спечели трета поредна титла от турнира в Ню Йорк, но това не се случи, тъй като Рибакина я победи с 6:4, 5:7, 6:2.

Мартина Навратилова, петкратна шампионка на US Open, беше сред първите, които реагираха на победата на Рибакина над Сабаленка във финала. Тя не пестеше похвали за вече трикратната шампионка от Големия шлем, която според нея напълно е заслужила титлата от US Open.

„Успехът е напълно заслужен. Тя беше по-добрата тенисистка от самото начало. В края на мача имаше известно напрежение, но това нямаше значение, тъй като тя вече имаше сериозна преднина", коментира Навратилова.

"Тя притискаше Арина Сабаленка през целия мач, беше наистина впечатляваща демонстрация на сила, разнообразие, лекота в играта и психическа устойчивост. Елена съчета всичко това по перфектен начин", добави легендарната тенисистка.

"Тя успя да се съвземе отлично след загубата на втория сет и е заслужен шампион и новата номер едно в света. Това беше един страхотен US Open за Елена Рибакина – поздравления“, каза още Навратилова и добави: