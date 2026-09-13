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Елена Рибакина спечели US Open и третата си титла от Големия шлем

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Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
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В мача за трофея новата номер 1 елиминира Арина Сабаленка.

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Елена Рибакина триумфира на US Open и спечели третата си титла от Големия шлем. Казахстанката победи във финала миналогодишната шампионка Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2, за да вдигне втори трофей от веригата за годината.

27-годишната Рибакина вече си бе осигурила първото място в световната ранглиста от новата седмица. Тя триумфира още на Уимбълдън през 2022 година, както и на Откритото първенство на Австралия през януари тази година.

Елена Рибакина е играла вече три от своите четири финала за Големия шлем срещу Сабаленка, като има две победи и една загуба - в Австралия през 2023 година. Тя има и осем победи от 18 мача срещу състезателката от Беларус. Сабаленка пък има четири титли от Големия шлем, но вече и пет загубени финали.

Родената в Москва Рибакина става третата състезателка през 21-ви век, която печели в една година Откритите първенства на Австралия и САЩ след германката Анжелина Кербер през 2016 и Арина Сабаленка през 2024.

Шампионката започна перфектно в първия сет, като тя допусна първата си грешка една в седмия гейм. Тя направи пробив, за да поведе с 3:2 и запази аванса си до края на частта. Рибакина никога не е губила мач в Ню Йорк до момента, след като спечели първия сет.

Във втория сет Елена Рибакина направи повече непредизвикани грешки - 13 срещу 8, а агресията на Сабаленка даде резултат, като тя изравни резултата. Рибакина намери сили да обърне тенденцията, като се възползва от 12-е грешки на съперничката си в решаващия сет, направи два пробива и затвори мача с победа при 12-ия си ас.

"Мачовете срещу Арина винаги са трудни. Взаимно ставаме по-добри сред такива двубои. Идват тук от десет години и никога не бях печелила. Сега съм напът да се влюбя в Ню Йорк", каза Рибакина преди да вдигне трофея и да получи чек за 5,5 милиона долара.

"Поздравления за невероятната ти година. Бих искала да играя по-добре, но предполагам, че това ще стане следващата година. Трудно е да контролираш емоциите си, когато губиш на финала, а искаш да спечелиш трета титла", заяви Арина Сабеленка, която обеща да се върне по-силна след година.

Беларуската тенисистка обясни и силната си емоционална реакция по време на и след мача. След загубата тя счупи две ракети, а поведението ѝ показа колко тежко е приела пропуснатата възможност за трети пореден триумф.

„Наистина е много трудно да контролираш емоциите си, когато губиш финала на турнир от Големия шлем и когато се опитваш да спечелиш три поредни титли, затова исках просто да ги изпусна“, обясни Сабаленка и допълни:

„Ако бях задържала всичко в себе си, нямаше да мога да кажа и дума.“

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#US Open 2026 #Елена Рибакина #Арина Сабаленка

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