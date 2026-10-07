Мертенс с първа победа над Гоф и четвъртфинал в Пекин

Шестият път се оказа щастлив за Елизе Мертенс в съперничеството ѝ с Коко Гоф.

Поставената под №13 белгийка победи за първи път №3 в схемата Гоф – 6:3, 6:3, в четвъртия кръг на турнира в Пекин. Така Мертенс достигна до първия си четвъртфинал на Откритото първенство на Китай при седмото си участие.

Преди мача Гоф водеше с 5:0 в преките двубои, но Мертенс вече на два пъти бе била съвсем близо до победата. При първата им среща през 2021 г. в Ийстбърн белгийката водеше със 6:0, 3:1 срещу тогава 17-годишната американка, но в крайна сметка загуби с 6:0, 6:7(4), 5:7. Осем месеца по-рано тази година Мертенс пропусна три мачбола срещу Гоф в третия кръг в Дубай, преди американката да измъкне успеха с 2:6, 7:6(9), 6:3.

Този път обаче Мертенс не изпусна инициативата. Тя спечели 10 от последните си 11 точки на сервис и сложи точка на мача с втория си ас. Любопитното е, че това бе първата ѝ победа с толкова убедителен резултат в турнира. Във втория кръг тя водеше с 6:0, 3:0 срещу Кейти Волинец, но трябваше да прави обрат в решаващия сет, за да спечели с 6:0, 4:6, 7:5 след 2 часа и 54 минути. В третия кръг Мертенс също трябваше да наваксва пасив, след като изоставаше с 0:2 в третия сет срещу Йелена Остапенко, но стигна до успех с 6:2, 3:6, 6:4.

След победата над Гоф белгийката разкри, че е имала допълнителна мотивация – но тя е била по-скоро свързана с любовта, отколкото с желанието за реванш.

„Моят треньор и приятел (Кристофър Хейман) има рожден ден утре. Така че за мен тази победа е посветена на него“, заяви Мертенс в интервюто на корта.

Гоф, шампионка в Пекин от 2024 г., изигра слаб мач и допусна общо 34 непредизвикани грешки. Осем от тях бяха двойни грешки, като четири дойдоха в последния гейм на първия сет, когато американката загуби подаването си. При 1:4 във втория сет Гоф заяви на екипа си край корта, че „няма енергия“ и има чувството, че ще припадне.

За Мертенс това е десетата победа в кариерата ѝ срещу състезателка от Топ 5 и втората за 2026 г. Следващата дойде на Уимбълдън, където белгийката елиминира Елена Рибакина в третия кръг.

Белгийката достигна до втория си четвъртфинал за сезона на турнир от категория WTA 1000 или по-висока, след като стигна до последните осем и на Уимбълдън. В Пекин тя ще се изправи срещу друга бивша шампионка – №8 в схемата и носителка на титлата от 2023 г. Ига Швьонтек.