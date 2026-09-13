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Националките за "Били Джийн Кинг Къп" водят българското участие на турнир в Пазарджик

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Спорт
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Надпреварата е от категория W50 и с награден фонд 40 000 долара.

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Всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", ще участват в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Мачовете от квалификациите започнаха днес при много добри условия и отлична организация на базата на ТК „Фаворит".

Първата ракета на България при жените Елизара Янева е водачка в схемата и в първия кръг ще играе срещу Сара ван Емст (Нидерландия).

Росица Денчева, която днес стана шампионка на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция), е поставена под №5 и ще играе на старта срещу Джулия Адамс (САЩ).

Две от националките ни ще играят една срещу друга в първия кръг – седмата поставена Лидия Енчева и Денислава Глушкова.

Лия Каратанчева и Ива Иванова се класираха по ранкинг за основната схема. Поставената под №8 Каратанчева ще играе в първия кръг срещу Юле Нимайер (Германия), а Ива Иванова започва срещу квалификантка.

Три българки получиха „уайлд кард" за основната схема. Алекса Каратанчева ще играе срещу Ипек Йоз (Турция), Никол Нунева – срещу №6 Лиза Заар (Швеция), а Александра Рангелова (България) – срещу №2 Кая Хенеман (Швеция).

Осем българки се включиха в квалификациите, като Мелис Расим се класира за втория кръг.

20-годишната Расим елиминира Илинка Далина Амарией (Румъния), а за влизане в основната схема ще играе утре срещу Нели Тараба Валберг (Швеция).

Девет българки ще участват в надпреварата на двойки.

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

#Тенис турнир в Пазарджик

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