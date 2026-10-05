Всички националки на България за „Били Джийн Кинг Къп“ ще участват в основната схема на турнира W50 в Бургас

Всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", ще участват в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Галена Кръстенова успя да преодолее успешно квалификациите, като във втория кръг победи сънародничката си Анджелина Костова с 3:6, 6:2, 6:4 за два часа и 38 минути игра. Костова имаше преднина от 4:1 в решаващия трети сет, но Кръстенова успя да спечели следващите пет гейма и да се класира за основната схема.

Останалите три българки допуснаха загуби във втория квалификационен кръг. Беатрис Спасова отстъпи на Илинка Далина Амарией (Румъния) с 1:6, 0:6 за 51 минути. Мелис Расим загуби от Бианка Елена Бърбулеску (Румъния) с 4:6, 6:3, 1:6 за час и 49 минути. Дария Великова пък отстъпи на Луцие Петружелова (Чехия) с 4:6, 6:4, 4:6 за три часа и една минута на корта.



Така общо десет българки ще играят в първия кръг на основната схема.

1/16-финали:

№1 Елизара Янева – Джулия Сафина Попа (Румъния)

№4 Росица Денчева – Джина Файстел (Полша)

Лидия Енчева – Мари Фогт (Германия)

Денислава Глушкова – Каролина Алвеш (Бразилия)

Лия Каратанчева – №5 Луисина Джованини (Аржентина)

Ива Иванова – Диана-Йоана Симионеску (Румъния)

Валерия Гърневска – Соня Женихова (Германия)

Галена Кръстенова – №3 Анастасия Соболева (Украйна)

Теодора Найденова – Лус Ебелинг Конинг (Нидерландия)

Никол Иванова – Илинка Далина Амарией (Румъния)



16 българки ще участват и в надпреварата на двойки.



Двойки, 1/8-финали:

№4 Росица Денчева / Беатрис Спасова – Мая Бурческу (Румъния) / Соня Женихова (Германия)

Анджелина Костова / Галена Кръстенова – Илинка Далина Амарией (Румъния) / Габриела Вилар (САЩ)

Теодора Найденова/Мелани Стоичкова – №1 Оана Гаврила (Румъния) / Сапфо Сакелариди (Гърция)

Мелис Расим /Аня Станкович (Сърбия) – Лаура Маир (Италия) / Лиза Пеер (Италия)

Илина Илиева / Никол Иванова – Ралица Александрова / Валерия Гърневска

Лидия Енчева / Дария Великова – №3 Федерика Ургези (Италия) / Сара Ван Емст (Нидерландия)

Ива Иванова / Бианка Елена Бърбулеску (Румъния) – Джулия Сафина Попа (Румъния) / Диана-Йоана Симионеску (Румъния)

Андрея Глушкова / Денислава Глушкова – №2 Алена Ковачкова (Чехия) / Яна Ковачкова (Чехия)

Това е четвъртият турнир от категория W50 от календара на World Tennis Tour, който се провежда в България през тази година. До момента страната ни беше домакин на турнири в Хасково, Пазарджик и Пловдив. До края на годината България ще приеме още един турнир от този ранг, като победителката във всяка от надпреварите получава 50 точки за световната ранглиста.

Следващият турнир ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври.