Бургас посрещна най-добрите млади тенис таланти от Европа в плейофите за Junior Orange Bowl

В Бургас днес беше даден старт на престижните европейски плейофи за Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалната европейска квалификация, която предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да спечелят директна квота за участие в Junior Orange Bowl в Маями.

България е домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти, което се провежда от 4 до 11 октомври 2026 г. на кортовете в Парк „Езеро" в Бургас. Надпреварата се играе на 10 клей корта и включва четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години.

В турнира участват близо 150 млади състезатели, които ще се борят за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026. Първите четирима във всяка от четирите категории ще получат право да се включат директно в основната схема на престижното състезание в Маями.

„Този турнир са го печелили едни от най-добрите тенисисти в света. Води се неформално световно първенство, едно от най-елитните състезания за деца", заяви президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Посланик на Българската федерация по тенис за европейските плейофи в Бургас е най-добрата българска тенисистка в последните години и Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова. Тя ще присъства по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепя и мотивира по време на надпреварата.

Друг посланик на състезанието е една от най-успешните български сноубордистки Александра Жекова.

Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти. През годините турнирът се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис, като сред неговите победители са редица бъдещи звезди на световния тенис.

В рамките на една седмица младите състезатели в Бургас ще имат възможност не само да се борят за място на престижната сцена в Маями, но и да натрупат ценен международен опит, да премерят сили с едни от най-добрите си връстници в Европа и да направят важна крачка в своето спортно развитие.

Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас.