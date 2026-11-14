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Алекс Ганчев отстъпи пред братята Циципас във финала на двойки в Гърция

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Спорт
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24-годишният българин и Саша Маес загубиха в два оспорвани сета на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос

Алекс Ганчев отстъпи пред братята Циципас във финала на двойки в Гърция
Снимка: БТА
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Българският тенисист Алекс Ганчев остана на крачка от титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, който се провежда на твърда настилка и е с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният пловдивчанин и неговият партньор Саша Маес от Люксембург отстъпиха във финала пред представителите на домакините Петрос и Павлос Циципас с 5:7, 6:7(4) след близо два часа игра.

Ганчев и Маес започнаха добре двубоя и успяха да реализират пробив за аванс от 4:3 в първия сет. Гръцките братя обаче реагираха незабавно, върнаха пробива и поведоха с 5:4, преди да затворят частта със 7:5.

Вторият сет премина при още по-равностойна игра, като двата тандема печелеха подаванията си и не допуснаха нито един пробив. Така развръзката дойде след тайбрек, в който братята Циципас демонстрираха по-голяма стабилност и се наложиха със 7:4 точки, за да спечелят титлата.

#Алекс Ганчев

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