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Алекс Ганчев е финалист на двойки в Херсонисос

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Спорт
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Българинът и Саша Маес надиграха италианци на полуфиналите.

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Алекс Ганчев е финалист на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният пловдивчанин и Саша Маес (Люксембург) надиграха италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато с 6:2, 6:3 за малко повече от час на корта.

Тандемът на българския десничар реализира два пробива в първия и три във втория сет, и не срещна особени затруднения по пътя към победата.

В спор за титлата Ганчев и Маес ще се изправят срещу победителите от мача между братята Петрос и Павлос Циципас, и Василиос Карипи (Република Южна Африка) и Бенжамен Пиетри (Франция).

Това е първи финал на турнир от сериите "Чалънджър" в кариерата на българина, който към момента заема 827-ото място в световната ранглиста на АТП при дуетите. Благодарение на успеха си на полуфиналите Алекс Ганчев ще прибави 30 точки към актива си за класацията.

Другият българин в надпреварата Адриан Андреев играе днес двубоя си от четвъртфиналите на сингъл срещу Микеле Рибекай (Италия).

#Алекс Ганчев

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