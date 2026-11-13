Джесика Пегула преодоля Линда Носкова за място в Топ 4 на финалите на WTA

Американката Джесика Пегула се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA в Индиън Уелс, след като в последния мач от Група "А" се наложи над вече осигурилата си място в Топ 4 на турнира Линда Носкова от Чехия със 7:6 (2), 4:6, 7:5. Мачът продължи близо 2 часа и 50 минути.

В първия сет двете състезателки си размениха по два пробива, за да стигнат до 6:6, а в тайбрека отново всяка почти губеше сервиса си, но Носкова го направи четири пъти срещу два за Пегула, което донесе успеха на американката със 7:2.

Линда Носкова, която е под номер 8 в света, първа загуби подаването си във втората част, но след това направи два пробива и изравни след 6:4.

Пегула изоставаше с 0:2 в решителния трети сет, като изравни, а след това направи нов пробив в 11-ия гейм за 6:5 и след това спечели мача на свой сервис. Така тя се класира за Топ 4 като втора в класирането, а Носкова си бе гарантирала първото място още преди мача.

Малко по-рано друга американка - Коко Гоф (четвърта в света) бе победила украинката Марта Костюк в странен мач с 6:4, 7:5. Гоф влезе добре в мача и поведе с 5:2, като след това свали нивото и страда до края. Костюк стигна до 4:5 и сервираше, за да изравни, но направи много грешни избори и отстъпи първата част за 50 минути.

Американката имаше сериозни болки в гърба, като във втория сет изоставаше с 0:3, като поиска медицинска помощ. Тя все пак спечели първи гейм за 1:4. Постепенно Коко Гоф се възстанови и спечели шест поредни гейма, като при 2:5 спаси три сетбола. Така тя временно бе запазила шанс за класиране на полуфиналите, но успехът на Джесика Пегула не й остави тази възможност.