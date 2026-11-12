Загуби за Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Ираклион

Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишната Каратанчева и София Шапатава (Грузия) отстъпиха пред четвъртите поставени Марианна Аргирокастрити (Гърция) и Лусия Кортес Йорка с 1:6, 6:4, 6-10 за час и 30 минути на корта.

След като загуби първия сет с 1:6 и изостана с 2:4 във втория, тандемът на българката спечели четири поредни гейма за 6:4 и изравни общия резултат. В шампионския тайбрек до 10 точки Каратанчева и Шапатава намалиха от 2:6 до 4:6 и още веднъж се доближиха на две точки от съперничките си при 6:8. Тогава обаче Аргирокастрити и Йорка отново взеха две поредни точки и затвориха срещата.

Беатрис Спасова и Миряна Йованович (Сърбия) загубиха от номер 3 в схемата Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Мария Головина (Русия) с 4:6, 5:7 за час и 27 минути.