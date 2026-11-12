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Ясни са групите на Финалния турнир на АТР в Торино

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Надпреварата ще се проведе между 15 и 22 ноември в "Иналпи Арена" в Торино.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
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Двукратният шампион Александър Зверев попадна в група "Джон Макенроу" на Финалите на АТР в Торино.

Световният номер 1 е в компанията на Бен Шелтън (САЩ), Артур Фис (Франция) и Рафаел Ходар (Испания).

Карлос Алкарас оглавява група "Иван Лендъл", в която са още Даниил Медведев (Русия), Флавио Коболи (Италия) и Франсис Тиафо (САЩ).

Карлос Алкарас ще се опита да спечели надпреварата за пръв път в кариерата си, като при предишните му четири участия най-добрият му резултат дойде през миналата година, когато достигна до финала, но отстъпи пред Яник Синер (Италия) в два сета.

От останалите играчи единствено Медведев е печелил титлата през 2020-а, докато Шелтън ще играе за втори път във формата. Всички други участници ще направят своите дебюти на турнира.

Надпреварата ще се проведе между 15 и 22 ноември в "Иналпи Арена" в Торино.

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#Финалите на ATP в Торино

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