БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към...
Чете се за: 03:30 мин.
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александра Рангелова триумфира с титлата на турнир от категория J100 в Търнава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Поставената под №7 в схемата българка победи убедително във финала с 6:3, 6:4 водачката в схемата Ана Михалка (Унгария).

Александра Рангелова
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Александра Рангелова стана шампионка на сингъл при девойките на турнира от категория J100 от веригата World Tennis Tour Juniors в Търнава (Словакия). Поставената под №7 в схемата българка победи убедително във финала с 6:3, 6:4 водачката в схемата Ана Михалка (Унгария).

Така 17-годишната Рангелова спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет. Това е четвърта титла на сингъл за Александра Рангелова, но първа от категория J100. През тази година българката спечели и турнира от категория J60 в Добрич.

#Александра Рангелова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
1
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
2
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
3
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността...
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ „Тракия“ е подаден в 7.01 часа чрез системата eCall
4
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ...
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е
5
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
6
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Български тенис

Симона Попова стана шампионка на сингъл на турнир до 16 години от Тенис Европа в Гърция
Симона Попова стана шампионка на сингъл на турнир до 16 години от Тенис Европа в Гърция
Алекс Ганчев отстъпи пред братята Циципас във финала на двойки в Гърция Алекс Ганчев отстъпи пред братята Циципас във финала на двойки в Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
Иван Иванов пропусна мачбол и отпадна след драматичен тайбрек в Португалия Иван Иванов пропусна мачбол и отпадна след драматичен тайбрек в Португалия
Чете се за: 01:40 мин.
Ния Синчанова и Ния Проданова спечелиха бронзови медали на турнир в Академията на Рафаел Надал Ния Синчанова и Ния Проданова спечелиха бронзови медали на турнир в Академията на Рафаел Надал
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Иванов е на четвъртфинал в Португалия след обрат Иван Иванов е на четвъртфинал в Португалия след обрат
Чете се за: 00:57 мин.
Адриан Андреев отпадна на четвъртфиналите в Гърция Адриан Андреев отпадна на четвъртфиналите в Гърция
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано
След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Вяра в чудото на живота: Всяко десето бебе в България е недоносено Вяра в чудото на живота: Всяко десето бебе в България е недоносено
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Вземете си чадър утре, ще вали на много места в страната Вземете си чадър утре, ще вали на много места в страната
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Стотици хиляди чехи на протест срещу реформа във финансирането на...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят с Ива Михайлова: Реакции след подкаст в Ютюб
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ