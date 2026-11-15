Александра Рангелова триумфира с титлата на турнир от категория J100 в Търнава

Александра Рангелова стана шампионка на сингъл при девойките на турнира от категория J100 от веригата World Tennis Tour Juniors в Търнава (Словакия). Поставената под №7 в схемата българка победи убедително във финала с 6:3, 6:4 водачката в схемата Ана Михалка (Унгария).



Така 17-годишната Рангелова спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет. Това е четвърта титла на сингъл за Александра Рангелова, но първа от категория J100. През тази година българката спечели и турнира от категория J60 в Добрич.