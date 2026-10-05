Григор Димитров се намира на 127-о място, Пьотр Нестеров записва рекордно класиране в класацията на АТР

Григор Димитров отстъпи с едно място в световната ранглиста по тенис. Българинът вече е под номер 127 с актив от 472 точки.

Преди две седмици той приключи рано участието си на Чалънджър турнира в Сен Тропе, като загуби още в първия кръг. Преди дни 35-годишният Димитров получи уайлд кард за основната схема на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто, но пропусна надпреварата заради контузия в лявото коляно.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров, записва рекордно класиране и пробив в Топ 300, като вече е 298-и с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес.

В Топ 10 има няколко промени. Алекс де Минор и Даниил Медведев изместват от девета и пета позиция съответно Артур Фис и Феликс Оже-Алиасим.

Яник Синер продължава да бъде водач, следван от Александър Зверев, Карлос Алкарас и Бен Шелтън. Седми и осми съответно са Флавио Коболи и Франсис Тиафо

В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вицешампион на турнира в Порто заедно с Филип Печонка (Полша).

Номер 1 на двойки все още са дуетът Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10540 точки.