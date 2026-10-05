Шестима българи ще участват в основната схема на турнир M15 в Бургас

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев предвожда българското участие в основната схема на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Михаил Иванов премина успешно през двата кръга на квалификациите, като във втория си мач се наложи с 6:3, 6:3 над Максимилиан Тодоров (Германия) за час и 25 минути игра.

Максим Хорозов загуби във втория кръг на пресявките с 4:6, 2:6 от Чезар Стефан Бенцел (Румъния) за 86 минути.



Така шестима българи ще участват в основната схема на турнира. Поставеният под №2 Александър Василев ще играе на старта срещу сънародника си Михаил Иванов.

№6 Джордж Лазаров ще се изправи в първия кръг срещу Стефан Петре (Румъния).

Йоан Найденов ще играе срещу Янис Милетич (Италия), Александър Митев ще срещне №4 Джаникола Мизаси (Италия), а Александър Толев ще се изправи срещу Михай Александру Коман (Румъния).

13 българи ще играят и в надпреварата на двойки.

Двойки, 1/8-финали:

Пламен Милушев/Йоан Найденов – Матиа Нанели (Италия)/Андреа Паолини (Италия)

Александър Митев/Александър Толев – Станислав Косев/Алекса Чирич (Сърбия)

Васил Димитров/Максим Хорозов – Родион Четвериков (Украйна)/Стефан Илие Богдан Петре (Румъния)

№4 Джордж Лазаров/Вардан Манукян (Русия) – Радослав Шандаров/Васил Шандаров

Михаил Иванов/Виктор Киров – Кънчо Недялков/Иван Анхелов (Украйна)