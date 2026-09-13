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Йотова: Помилването на Огнян Ангелов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза

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президентът илияна йотова коментира актуални теми варна
Снимка: БТА/Архив
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Държавният глава коментира темата за помилването на Огнян Ангелов. Илияна Йотова заявява, че лично носи отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Това става ясно от информация, разпространена от президенството след интервю на държавния глава.

Нито едно решение на Комисията по помилването не е било скривано от българската общественост, заявява президентът и посочва, че на сайта на президентството всеки случай на помилван е описан според закона. Йотова подчертава, че помилването не е реабилитация, нито амнистия и допълва, че в голяма част от случаите решението се взима по хуманни причини, след поискана лекарска експертиза. Президентът посочва, че по същия начин е процедирано и в случая с помилваното през 2022 година лице.

„С официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, защото такъв е законът. Министърът на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Всичко е абсолютно прозрачно“, подчертава още президентът.

И завършва, че е разчитала изцяло на експертизата на членовете в Комисията по помилването.

#Огнян Ангелов #помилване #Илияна Йотова

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