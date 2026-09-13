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Кипяща река в Амазония застрашава биоразнообразието на горите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Кипяща река в Амазония застрашава биоразнообразието на горите
Снимка: Снимката е илюстративна
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Дълбоко в перуанската Амазония тече необичайната река Шанай-Тимпишка, чиято средна температура на водата е 86°C, като на места достига близо 98°C. Наблизо няма активни вулкани, така че произходът на тази естествена „кипяща река“ дълго време е оставал загадка, пише испанското онлайн издание Ecoticias. Името Шанай-Тимпишка, дадено на реката от местните жители, се превежда най-общо като „кипяща от слънчевата топлина“.

Днес водещата теория на учените се фокусира върху геотермална система, захранвана от разломи в земната кора. Смята се, че дъждовната вода прониква дълбоко под земята през пукнатини, нагрява се от околните скали и след това се издига обратно на повърхността, затопляйки речното корито. Точният маршрут на водата, дълбочината на нейното спускане и продължителността на този цикъл обаче остават слабо разбрани.

Учени са изследвали 70 горски парцела по протежение на реката и са открили обезпокоителна закономерност: всяко повишаване с 1°C на средната годишна температура е свързано с намаляване на дървесното разнообразие с приблизително 11%. В най-горещите парцели са преобладавали видове, които обикновено се срещат в по-топлите части на Амазония. В същото време съставът на дърветата в най-горещите парцели става все по-сходен. Това предполага, че постоянната топлина може постепенно да измести видовете, по-малко толерантни към високи температури. Гората не е задължително да загуби всичките си дървета наведнъж; вместо това, нейното биоразнообразие може постепенно да се „опрости“, тъй като топлолюбивите видове получават предимство.

Какво означава това за цялата Амазония?

Кипящата река не е перфектен модел за бъдещето на целия басейн на Амазония. Местната гора може да се е адаптирала към необичайната топлина в продължение на много поколения, докато съвременните климатични промени се случват много по-бързо. Въпреки това, Шанай-Тимпишка показва възможна посока на промяна. По-топлите парцели вече се характеризират с по-ниско дървесно разнообразие и преобладаване на топлолюбиви видове. Учените се опасяват, че по-нататъшното затопляне на тропиците може да доведе до локално изчезване на чувствителни видове и постепенно намаляване на биоразнообразието. Следователно, необичайната гореща река в Перу може да е нещо повече от просто геоложка любопитство, а своеобразно естествено предупреждение за това какво очаква тропическите гори при по-нататъшни условия на затопляне.

# река Шанай-Тимпишка #амазония #Перу

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