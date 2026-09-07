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Най-голямото съоръжение за улавяне на въглероден диоксид в Европа заработи в Нидерландия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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голямото съоръжение улавяне въглероден диоксид европа заработи нидерландия
Снимка: Yara International
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Най-голямото съоръжение за улавяне на въглероден диоксид в Европа, разработено от норвежката компания за торове „Яра Интернешънъл“ (Yara International), бе открито днес в Нидерландия, предаде Ройтерс.

Обектът за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) в Слуискил, в южната нидерландска провинция Зеландия, ще намали емисиите в един от най-големите заводи за производство на торове в Европа и ще транспортира уловения въглероден диоксид до Норвегия, съобщи „Яра“.

От 2026 г. „Яра Слуискил“ (Yara Sluiskil) ще улавя и втечнява до 800 000 метрични тона въглероден диоксид годишно. Въглеродът ще бъде транспортиран и съхраняван на 2,6 км. под морското дъно на норвежкия континентален шелф от оператора за транспорт и съхранение „Нодърн лайтс“ (Northern Lights).

В рамките на 15 години „Яра“ очаква да отстрани около 12 милиона тона въглероден диоксид от обекта.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че проектът предлага решение, което е едновременно научно напреднало и икономически жизнеспособно.

„Климатичното предизвикателство за нас се крие в промишлеността, защото именно там намираме съчетанието от работна ръка, капитал и технологии. И, разбира се, енергията е навсякъде около това. Затова да бъдем модерни енергийни нации, начело с Нидерландия, е пътят, по който трябва да вървим“, каза Стьоре.

Европейският съюз планира да използва технологията за улавяне на въглероден диоксид, за да постигне целта си за нулеви нетни емисии до 2050 г., особено при промишлени процеси като химическото производство, където все още няма нисковъглеродни алтернативи.

Но тази технология от десетилетия среща трудности в Европа поради съмнения относно икономическата ѝ жизнеспособност и съпротивата от страна на екологични активисти и някои правителства. Противниците й твърдят, че улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS) може да позволи на компаниите да продължат да произвеждат петрол и газ, като обещават да улавят емисиите в бъдеще.

#Нидерландия #въглероден диоксид #Европа #съоръжение

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