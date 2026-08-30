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Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас

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Българският туристически съюз празнува 131 години от създаването си. По този повод днес на Черни връх се провежда Национален туристически събор.

Иво Гергански: "Всяка година имаме традиция една група от Бистрица се събират и се качваме горе за здраве."

Милка Пандъклиева: "Природата ни харесва и усещането след такива екскурзии е много приятно."

Андрей Галев: "Винаги. От 71 година си го качвам винаги, когато мога."

Мария Данчева: "Тук се мисли само за хубавата природа, за чистия въздух за добрите приятелски отношения с хората, а в планината обикновено са приятели и добри хора."

Лъчезар Лазаров, изпълнителен секратар на БТС: "Три лъча тръгнаха към върха от Железница, от Златните мостове и Алеко. Тук ще има културна програма, танци, песни, ще отбележим с рецитал на деца. Надяваме се да дойдат и наши гайдари от Родопите, пътуват насам."

#организирано туристическо движение в България #131 години #Черни връх

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