Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас

Българският туристически съюз празнува 131 години от създаването си. По този повод днес на Черни връх се провежда Национален туристически събор.

Иво Гергански: "Всяка година имаме традиция една група от Бистрица се събират и се качваме горе за здраве." Милка Пандъклиева: "Природата ни харесва и усещането след такива екскурзии е много приятно."

Андрей Галев: "Винаги. От 71 година си го качвам винаги, когато мога." Мария Данчева: "Тук се мисли само за хубавата природа, за чистия въздух за добрите приятелски отношения с хората, а в планината обикновено са приятели и добри хора."