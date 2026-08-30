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Спортни новини 30.08.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 30.08.2026
Спорт
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12:12, 30.08.2026
Повече от 700 делегати от всички структури на ГЕРБ се събраха на...
12:10, 30.08.2026
НАП установиха 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
11:54, 30.08.2026
Община Струмяни: Осигурена е достатъчно бутилирана и питейна вода...
11:05, 30.08.2026
Оспорвани резултати на референдума в Исландия, над 50,1% са...
09:54, 30.08.2026
НА ЖИВО: Битките за отличията на световното първенство по модерен...
09:39, 30.08.2026
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в асеновградско
09:24, 30.08.2026
За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в...
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Спортни новини 29.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 29.08.2026
Спортни новини 28.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 28.08.2026
Спортни новини 28.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 28.08.2026
Спортни новини 28.08.2026 г., 09:10 ч.
09:10, 28.08.2026
Спортни новини 27.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 27.08.2026
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11:54, 30.08.2026
Чете се за: 02:02 мин.
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НАП установиха 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
12:10, 30.08.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в България
09:24, 30.08.2026
Чете се за: 11:00 мин.
У нас
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон
12:23, 30.08.2026
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Русия готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна
11:39, 30.08.2026
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