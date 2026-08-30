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Оспорвани резултати на референдума в Исландия, над 50,1% са отговорили с "не"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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оспорвани резултати референдума исландия 501 отговорили
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Оспорвани резултати след референдума в Исландия. С малка преднина вече са противниците на възобновяването на преговорите за членство в ЕС. При преброени около 60 на сто от бюлетините, 50,1% са против предложението на правителството, а 49,9% са „за“. Окончателните данни ще станат ясни по-късно днес. Право на глас имаха 270 хиляди души. Избирателната активност е била по-ниска в сравнение с последните парламентарни избори.

Радостни възгласи и в двата лагера - на привържениците и на противниците на нови преговори с Брюксел. Референдумът в Исландия съживи дългогодишен дебат за отношенията на страната с ЕС.

"Възможността да водим преговори е нещо много положително и в момента сме в силна позиция. Затова смятам, че би било от полза поне да имаме тази възможност, дори и в крайна сметка да отхвърлим членството."

Магнус Ори, търговец: "Това е много важен въпрос за една малка нация – мащабна възможност за подобряване на международните отношения. Винаги ще има ползи за нас.“

Олафур Торс он, търговец: "Харесвах ЕС, когато беше нещо добро. Днес е като един голям икономически затвор. В Източна Европа са в постоянна война и това изобщо не ми харесва."

Основните опасения на част от исландците са свързани с националния суверенитет и риболовната индустрия. От друга страна, Исландия вече е част от единния пазар и Шенген, а членство в ЕС би я включило и в митническия съюз и би било стъпка към въвеждането на еврото.

Снори Масон, депутат: "В известен смисъл сме в идеална позиция, благодарение на споразумението за Европейско икономическо партньорство и добрите ни отношения както с ЕС, така и със Съединените щати. Уверен съм, че можем да запазим тези силни връзки и с двете страни и това беше същността на дебата преди гласуването."

Торгердур Катрин Гунардотир, министър на външните работи на Исландия: "Какъвто и да е резултатът, не бива да забравяме, че сме от един отбор."

Позицията на правителството е, че независимо от изхода от референдума, трябва да се подхожда предпазливо.

Криструн Фростадотир, министър-председател на Исландия: "Ако отговорът е "не", трябва да се постараем да укрепим сегашните договорености с ЕС и се надявам целият парламент да се обедини зад тази кауза. Ако е "да", ще трябва да обърнем внимание на опасенията на хората, особено на фона на разделението между столицата и селските райони."

Исландия започна преговори с Европейския съюз през 2009 г., но ги преустанови 4 години по-късно.

#оспорвани резултати #Исландия #референдум

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