БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Намаление на приходите от туризъм с между 15 и 25% за този сезон отчитат от бранша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Труден сезон, с лек спад на туристите от около 5-7%, но и с до 25 на сто по-малко приходи изпращат от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. Има намаление и туристите от съседните страни, както и от Близкия изток заради войната там, каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров:

Атанас Димитров, зам.-председател на БХРА: "Ние бяхме наясно какво ще се случи още началото на годината, когато паднаха полетите към България, имаше проблем и с чартърите на немските туристи. Очаквахме, тъй като крилата формират една така важна част от приходите на турстопотока, очаквахме спад. В крайна сметка, той не е толкова драматичен. Като брой нощувки в съответния към настоящия момент приблизително е като миналата година. Лек спад, може би 5-6-7%. Проблемът не е в това. Проблемът е, че падат приходите като пари. Защото падайки крилата, ни се наложи да се направят промоционални паркети, наложи се да се направи нова стратегия, да се привлекат нови туристи. Те стават с намаление и с промоции, което от тази гледна точка паричният поток намалява с около 15-25%."

По думите на Димитров все повече се разчита на българските туристи, но и те са променили навиците си.

"Петък, събота и неделя да се пътува все по-вече и по-вече. Българите също станахме уикенд туристи, очевидно, може би заради цените, не знам."

По думите на Атанас Димитров, цените в Гърция или Италия например не са по-ниски от тези у нас:

"Бих казал, че са чувствително по-високи.Трябва да имаме едно релевантно сравняване. Курорт с курорт, населено място с населено място. Не може така произволно с някакви селца да сравняваме курорти като нашите национални курорти. Ако сравним цените със Закинтос, с Корфу, със Санторини, ще видим, че тук е чувствително по-евтино. Смяната на валутната единица от лева в евро си оказа своето влияние. Ние виждаме какво се случваше и в другите държави, които приеха еврото в първите години, в първите 2-3 години, докато стабилизират нещата. И там, и в Хърватска имаше така един драматичен скок. И в Гърция се случи, и в Италия се случваха тези неща. Ние не сме някакво изключение. По-скоро се очертава като едно правило."

Атанас Димитров отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма, ресторантите и хотелите, която варира от 5% във Франция до 12-13 в Гърция, а не както у нас - 20%, което се отразява и на цените за потребителите. По повод недостига на работна ръка, той обясни:

"Компенсираме в последните една-две-три години, може би, с внос на кадри от трети страни. Имаме много сериозно забавяне във визите. Сега имиграция и Агенцията по заетостта в нормални срокове обработват документите. Визите идват много бавно. Имайте предвид, че компаниите пускат заявките си за внос на кадри три-четири-пет месеца по рано на сезона, а те идват за къснение, още един-два месеца."

Според Димитров, "Евровизия" е възможност да бъдат разширени крилата на сезона. Но и да се разрешат проблеми в родния туризъм, трупани десетилетия.

"Ние трябва да използваме "Евровизия", за да си решим кардинално някои проблеми натрупвани в продължение на години и същевременно да запознаем, така да направим, че да оставям една трайна следа в нашите потенциални клиенти, които идват тук в продължение на години, за да могат те да се върнат. Правилно да ги запознаем с българската история, с българската идентичност, с българската култура.

Може да се възстановят връзките, които бяха, по морския път да се пътува набързо, Бургас-Варна. Нашите колеги уверяват, че няма да има ценови шокове, такива, каквито се появиха в медиите. Много наблизо там трябва да се насочат хората рекламно и към Велико Търново да видят какво е там, и към Преслав. Имаме история, имаме богата държава и страна от тази гледна точка, така че трябва да използваме "Евровизия" за да стимулира българската икономика и българския туризъм. И това да се случва, резултатите ще ги разберем не в 2027, а в 2028, 2029 и напред."

Вижте целия разговор във видеото

#по-малко туристи #намалени приходи #зам.-председател #БХРА #Атанас Димитров #туристически сезон #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол
1
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се...
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
2
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне...
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон
3
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от...
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
4
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал
5
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от...
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол
6
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Бизнес

В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за последните 10 г., ще тръгне ли нагоре цената на хляба? С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за последните 10 г., ще тръгне ли нагоре цената на хляба?
Чете се за: 03:17 мин.
КЕВР ще обсъди днес цената на природния газ за септември КЕВР ще обсъди днес цената на природния газ за септември
Чете се за: 00:22 мин.
Особеният управител на "Лукойл": Цените са високи заради недостига на готови горива Особеният управител на "Лукойл": Цените са високи заради недостига на готови горива
Чете се за: 02:50 мин.
Заради липса на вода за напояване земеделците в Кресна търпят огромни загуби Заради липса на вода за напояване земеделците в Кресна търпят огромни загуби
Чете се за: 02:35 мин.
Полина Карастоянова: "Евровизия" трябва да бъде началото на едно ново препозициониране на България Полина Карастоянова: "Евровизия" трябва да бъде началото на едно ново препозициониране на България
8055
Чете се за: 11:02 мин.

Водещи новини

Нови дъждове затрудняват спасителните операции в Непал
Нови дъждове затрудняват спасителните операции в Непал
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Малка преднина на подкрепящите преговорите с ЕС на рефендума в Исландия Малка преднина на подкрепящите преговорите с ЕС на рефендума в Исландия
Чете се за: 01:02 мин.
По света
ГЕРБ се събира на национално съвещание, решават за президентския вот ГЕРБ се събира на национално съвещание, решават за президентския вот
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в България За очакванията на феновете по света за "Евровизия" в България
Чете се за: 11:00 мин.
У нас
Намаление на приходите от туризъм с между 15 и 25% за този сезон...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в асеновградско
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Превалявания и гръмотевици на места в Рило-Родопската област в неделя
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ