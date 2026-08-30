Малка преднина на подкрепящите преговорите с ЕС на рефендума в Исландия

На референдума в Исландия има малка преднина за отговора "да", на въпроса дали да бъдат възобновени преговорите за членство в ЕС.
Това сочат частични резултати. При преоброени 87 хиляди гласа, 51,2 процента от гласоподавателите подкрепят предложението на правителството. 48,8% са против.
Право на глас имаха 270 хиляди души. Избирателната активност е била по-ниска в сравнение с последните парламентарни избори. При затварянето на секциите тя е между 53 и 57 процента.
Торгердур Катрин Гунардотир, министър на външните работи на Исландия: "Настроена съм оптимистично. Беше интересна кампания, която показа, че нацията може и иска да се включи в дискусии по важни теми. Това се вижда и от избирателната активност. Затова съм благодарна на всички, независимо на коя страна са. Какъвто и да е резултатът, не бива да забравяме, че сме от един отбор".